Северная Корея освободила австралийского студента

Австралийский студент, который был задержан в Северной Корее, освобожден и благополучно покинул страну, отправившись в Китай, где в четверг он сообщил журналистам, что с ним все в порядке, пишет Reuters.
29-летний Алек Сигли, учившийся в столице Северной Кореи Пхеньяне, пропал без вести 25 июня.
"Я в порядке. У меня все хорошо", – сказал Сигли журналистам в аэропорту Пекина.
Молодой человек отказался комментировать то, что с ним случилось в северокорейской столице.
Источник в правительстве Австралии, знакомый с ситуацией, сказал, что Сигли должен был отправиться в Токио из Пекина. Сигли женат на японке Юке Моринаге.
Ранее в четверг премьер-министр Скотт Моррисон прервал слушания в парламенте, чтобы подтвердить, что Сигли уже освобожден.
Позднее Моррисон заявил, что шведские власти помогли добиться освобождения студента.
"Нам сообщили, что КНДР освободила его из-под стражи, и он благополучно покинул страну, – сказал глава австралийского правительства. – Я хотел бы выразить мою глубокую благодарность шведским властям за их неоценимую помощь".
Как известно, Сигли был активным пользователем социальных сетей во время своего проживания в Северной Корее и регулярно публиковал фотографии и сообщения в блогах на такие темы, как еда и мода.
После его продолжительного отсутствия в аккаунтах в социальных сетях была поднята тревога.
Он также был постоянным участником передач мировых СМИ, посвященным жизни в Северной Корее.