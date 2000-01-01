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Северная Корея освободила австралийского студента | Фото: AFP04.07 11:45   MIGnews.com

Северная Корея освободила австралийского студента

Австралийский студент, который был задержан в Северной Корее, освобожден и благополучно покинул страну, отправившись в Китай, где в четверг он сообщил журналистам, что с ним все в порядке, пишет Reuters.

29-летний Алек Сигли, учившийся в столице Северной Кореи Пхеньяне, пропал без вести 25 июня.

"Я в порядке. У меня все хорошо", – сказал Сигли журналистам в аэропорту Пекина.

Молодой человек отказался комментировать то, что с ним случилось в северокорейской столице.

Источник в правительстве Австралии, знакомый с ситуацией, сказал, что Сигли должен был отправиться в Токио из Пекина. Сигли женат на японке Юке Моринаге.

Ранее в четверг премьер-министр Скотт Моррисон прервал слушания в парламенте, чтобы подтвердить, что Сигли уже освобожден.

Позднее Моррисон заявил, что шведские власти помогли добиться освобождения студента.

"Нам сообщили, что КНДР освободила его из-под стражи, и он благополучно покинул страну, – сказал глава австралийского правительства. – Я хотел бы выразить мою глубокую благодарность шведским властям за их неоценимую помощь".

Как известно, Сигли был активным пользователем социальных сетей во время своего проживания в Северной Корее и регулярно публиковал фотографии и сообщения в блогах на такие темы, как еда и мода.

После его продолжительного отсутствия в аккаунтах в социальных сетях была поднята тревога.

Он также был постоянным участником передач мировых СМИ, посвященным жизни в Северной Корее.


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