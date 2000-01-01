04.07 17:45 MIGnews.com
В Германии борются с масштабным лесным пожаром
На территории бывшего военного полигона на севере Германии, в федеральной земле Мекленбург разразился масштабный лесной пожар, который охватил территорию площадью около 430 гектаров.
Об этом информирует Deutsche Welle
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По данным пожарной службы, огонь уже взят под контроль. Пожар был ликвидирован с помощью десяти водометов и вертолетов Бундесвера.
Спасатели заявили, что борьбу с пламенем усложняло то, что на территории бывшего полигона находятся старые боеприпасы, которые могут взорваться.
Согласно информации издания, власти были вынуждены эвакуировать жителей поселков, которые находятся вблизи очага пожара, таких как Альт-Ябель и Требс.
Отмечается, что свои дома покинули около 900 человек.
Между тем, министр охраны окружающей среды Мекленбурга – Передней Померании Тиль Бакхаус заявил, что данный пожар является самым масштабным в истории федеральной земли.
Пожар начался на прошлой неделе и, как полагают, был потушен в пятницу, а потом снова возобновился в воскресенье. Власти считают, что имел место поджог.
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