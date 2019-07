04.07 11:18 MIGnews.com

Центр Бостона охвачен протестами еврейских активистов

Группа из примерно 1000 еврейских активистов и других участников остановила движение в час пик в центре Бостона в знак протеста против задержания иммигрантов в городе и по всей стране.Об этом пишет The Times of Israel Протест во вторник последовал за таким же мероприятием в воскресенье, когда 36 еврейских активистов были арестованы во время акции протеста в центре задержания в Нью-Джерси.После митинга у Мемориала Холокоста в Новой Англии протестующие прошли по улицам города к исправительному учреждению "Саффолк Хаус", которое иммиграционные власти США используют для размещения десятков иммигрантов, ожидающих депортации. Там были арестованы 18 человек, сообщило издание Boston Globe.Демонстрация была организована Never Again Action, новой группой еврейских молодых активистов, которые используют память о Холокосте в попытках протеста против обращения властей с нелегальными иммигрантами на южной границе США. Некоторые несли плакаты с надписью "Никогда больше означает закрытие лагерей".