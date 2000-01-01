Центр Бостона охвачен протестами еврейских активистов

Протест во вторник последовал за таким же мероприятием в воскресенье, когда 36 еврейских активистов были арестованы во время акции протеста в центре задержания в Нью-Джерси.
После митинга у Мемориала Холокоста в Новой Англии протестующие прошли по улицам города к исправительному учреждению "Саффолк Хаус", которое иммиграционные власти США используют для размещения десятков иммигрантов, ожидающих депортации. Там были арестованы 18 человек, сообщило издание Boston Globe.
Демонстрация была организована Never Again Action, новой группой еврейских молодых активистов, которые используют память о Холокосте в попытках протеста против обращения властей с нелегальными иммигрантами на южной границе США. Некоторые несли плакаты с надписью "Никогда больше означает закрытие лагерей".