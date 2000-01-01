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Канаду потрясло мощное землетрясение | Фото: AFP04.07 13:10   MIGnews.com

Канаду потрясло мощное землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,5 произошло к северо-западу от острова Ванкувер в Канаде, угрозу цунами не объявляли.

Об этом в четверг, 4 июля, сообщает Reuters со ссылкой на Геологическую службу США.

Информация о возможных последствиях землетрясения или жертвах не поступала.

По словам сейсмологов, очаг подземных толчков залегал на глубине около 10 км в 225 км от города Порт-Харди. Известно, что население этого города составляет около 5 тысяч человек.


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