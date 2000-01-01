04.07 13:10 MIGnews.com
Канаду потрясло мощное землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,5 произошло к северо-западу от острова Ванкувер в Канаде, угрозу цунами не объявляли.
Об этом в четверг, 4 июля, сообщает Reuters
со ссылкой на Геологическую службу США.
Информация о возможных последствиях землетрясения или жертвах не поступала.
По словам сейсмологов, очаг подземных толчков залегал на глубине около 10 км в 225 км от города Порт-Харди. Известно, что население этого города составляет около 5 тысяч человек.
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