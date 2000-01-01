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Россия: чемпион мира умер от коронавируса 04.06 09:54   MIGnews.com

Россия: чемпион мира умер от коронавируса

Борец из Татарстана, чемпион мира, восьмикратный чемпион России, лучший спортсмен РТ в 2017 году Ильяс Галимов умер сегодня в возрасте 43 лет, сообщили в пресс-службе федерации корэш России.

Галимов был одним из самых титулованных борцов корэш последних лет.

Причиной смерти стала двусторонняя пневмония.

До этого, он съездил с другом к их общему знакомому в Самару. У Галимова поднялась температура выше 39 градусов, начались головные боли и диарея.

Борец попал в инфекционную больницу. Он сдал тест на коронавирус.

Похоронят именитого борца 4 июня в родном селе Старая Каменка Черемшанского района.


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