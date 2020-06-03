Катастрофа в Норильске

На территории ТЭЦ-3 29 мая, в Норильске из резервуара в реку Амбарная вылилось около 20 тыс. тонн дизельного топлива. В ходе происшествия никто не пострадал.
В Росприроднадзоре отметили, что предельно допустимая концентрация загрязнений в реках была превышена в десятки раз. На территории региона объявили режим ЧС федерального уровня.
Президент России Владимир Путин раскритиковал руководство дочерней компании "Норникеля" из-за запоздалого информирования о ЧП. Он отметил, что об утечке топлива в реки узнал из соцсетей.
Также Путин поручил правоохранительным органам разобраться с замалчиванием насчет аварии на ТЭЦ. Возбуждены несколько уголовных дел – по статьям о порче земли, о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ и о загрязнении вод.
Был задержан начальник цеха ТЭЦ-3 по делу об утечке нефтепродуктов, говорится в сообщении Генпрокуратуры.
По данным Greenpeace, ущерб только водным объектам от разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске оценивается в 6 млрд рублей, без учета повышающих коэффициентов. Эксперты провели такой расчет по методике Минприроды, исходя из информации Росприроднадзора о том, что в воду попало 15 тыс. тонн нефтепродуктов.
"С помощью установленных боновых заграждений удастся собрать только незначительную часть загрязнения, поэтому можно утверждать, что почти все дизельное топливо останется в окружающей среде", - уточнили в Greenpeace.
Площадь загрязнения в Норильске достигла 180 тыс. кв. м., информирует пресс-служба прокуратуры Красноярского края.
Как уточняется, загрязнение нефтепродуктами распространилось от промышленной площадки до участка реки Амбарная, где были установлены пояса из заградительных бонов, устройств из непромокаемого материала, предназначенных для сдерживания распространения пятна нефтепродуктов по поверхности водоема.
Глава МЧС России Евгений Зиничев заявил, что спасатели нашли способ ликвидировать утечку нефтепродуктов на ТЭЦ в Норильске.
Он объявил в Красноярском крае режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.
Жители Норильска обратились к президенту Владимиру Путину в связи с загрязнением окружающей среды в Норильске.