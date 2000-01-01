04.06 09:12 MIGnews.com

Из-за зараженного депутата: заседания в Кнессете отменены

Поделиться

Все по теме

Комментарии





После сообщения о том, что депутат Сами Абу Шехадех (Балад) заразился коронавирусом все дискуссии в комитетах Кнессета отменены.Все члены фракции Балад ушли на карантин.Запрет на работу комитетов Кнессета сохранится до окончания эпидемиологического расследования.Работники Кнессета получили утром 4 июня сообщение о том, что они не должны приходить в здание израильского парламента в случае если их работа “не является жизненно важной”.В настоящий момент персонал Кнессета обсуждает возможность проведения намеченного на утро 5 июня пленарного заседания.Пресс-представитель Кнессета заявила: “Генеральный директор Кнессета провел утром 4 июня совещание, и проконсультировался с министерством здравоохранения. Изучается план проведения необходимых действий”.