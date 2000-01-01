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Из-за зараженного депутата: заседания в  Кнессете отменены 04.06 09:12   MIGnews.com

Из-за зараженного депутата: заседания в  Кнессете отменены

После сообщения о том, что депутат Сами Абу Шехадех (Балад) заразился коронавирусом все дискуссии в комитетах Кнессета отменены.
Все члены фракции Балад ушли на карантин.

Запрет на работу комитетов Кнессета сохранится до окончания эпидемиологического расследования.

Работники Кнессета получили утром 4 июня сообщение о том, что они не должны приходить в здание израильского парламента в случае если их работа “не является жизненно важной”.

В настоящий момент персонал Кнессета обсуждает возможность проведения намеченного на утро 5 июня пленарного заседания.

Пресс-представитель Кнессета заявила: “Генеральный директор Кнессета провел утром 4 июня совещание, и проконсультировался  с министерством здравоохранения. Изучается план проведения необходимых действий”.


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