Из-за зараженного депутата: заседания в Кнессете отменены
После сообщения о том, что депутат Сами Абу Шехадех (Балад) заразился коронавирусом все дискуссии в комитетах Кнессета отменены.
Все члены фракции Балад ушли на карантин.
Запрет на работу комитетов Кнессета сохранится до окончания эпидемиологического расследования.
Работники Кнессета получили утром 4 июня сообщение о том, что они не должны приходить в здание израильского парламента в случае если их работа “не является жизненно важной”.
В настоящий момент персонал Кнессета обсуждает возможность проведения намеченного на утро 5 июня пленарного заседания.
Пресс-представитель Кнессета заявила: “Генеральный директор Кнессета провел утром 4 июня совещание, и проконсультировался с министерством здравоохранения. Изучается план проведения необходимых действий”.