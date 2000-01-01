04.06 08:19 MIGnews.com

Раненый в Цеелим офицер пришел в сознание

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По сообщению радио Галей ЦАХАЛ, раненный в Цеелим офицер пришел в себя.Состояние офицера за ночь значительно улучшилось, и он отсоединен от аппарата искусственного дыхания.Офицер был тяжело ранен во время учений на полигоне Цеелим на участке, имитирующем зону городской застройки. В ходе учений использовались боевые боеприпасы. Он получил пулю в живот и шрапнель в плечо.Офицер ранее занимал должность начальника отделения Центра Тактического Обучения.Офицер был эвакуирован в больницу Сорока вертолетом спасательного подразделения 669 ВВС ЦАХАЛа.