04.06 08:19 MIGnews.com
Раненый в Цеелим офицер пришел в сознание
По сообщению радио Галей ЦАХАЛ, раненный в Цеелим офицер пришел в себя.
Состояние офицера за ночь значительно улучшилось, и он отсоединен от аппарата искусственного дыхания.
Офицер был тяжело ранен во время учений на полигоне Цеелим на участке, имитирующем зону городской застройки. В ходе учений использовались боевые боеприпасы. Он получил пулю в живот и шрапнель в плечо.
Офицер ранее занимал должность начальника отделения Центра Тактического Обучения.
Офицер был эвакуирован в больницу Сорока вертолетом спасательного подразделения 669 ВВС ЦАХАЛа.
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