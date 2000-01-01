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Полиция и ЦАХАЛ обсудили попытки краж после ЧП с бедуинами | Фото:04.06 08:02   MIGnews.com

Полиция и ЦАХАЛ обсудили кражи после ЧП с бедуинами

В среду, 3 июня, заместитель комиссара полиции Израиля Алон Асур и заместитель начальника штаба ЦАХАЛа генерал-майор Эяль Замир обсудили недавние кражи с баз Армии обороны Израиля.

Совещание состоялось после того, как военнослужащие были окружены бедуинами на юге страны, передает The Jerusalem Post.

Асур и Замир подчеркнули необходимость продолжения совместных операций для решения этой проблемы и предотвращения дальнейших краж.

Замначальника штаба ЦАХАЛ похвалил военных за оперативное поведение во время происшествия, в ходе которого они пытались предотвратить кражу.

Стороны договорились проводить на юге Израиля более активные операции и мероприятия, чтобы пресечь любые дальнейшие попытки воров.

Во вторник группа солдат оказалась окружена бандой бедуинов, которые украли военную технику с ближайшей базы.


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