04.06 08:02 MIGnews.com
Полиция и ЦАХАЛ обсудили кражи после ЧП с бедуинами
В среду, 3 июня, заместитель комиссара полиции Израиля Алон Асур и заместитель начальника штаба ЦАХАЛа генерал-майор Эяль Замир обсудили недавние кражи с баз Армии обороны Израиля.
Совещание состоялось после того, как военнослужащие были окружены бедуинами на юге страны, передает The Jerusalem Post.
Асур и Замир подчеркнули необходимость продолжения совместных операций для решения этой проблемы и предотвращения дальнейших краж.
Замначальника штаба ЦАХАЛ похвалил военных за оперативное поведение во время происшествия, в ходе которого они пытались предотвратить кражу.
Стороны договорились проводить на юге Израиля более активные операции и мероприятия, чтобы пресечь любые дальнейшие попытки воров.
Во вторник группа солдат оказалась окружена
бандой бедуинов, которые украли военную технику с ближайшей базы.
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