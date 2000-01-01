04.06 07:08 MIGnews.com

Депутат Кнессета заболел коронавирусом

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У депутата Кнессета от Объединенного Арабского Списка Сами Абу Шадеха диагностирован коронавирус.Депутата проверили после того, как два дня назад коронавирус был обнаружен у его личного водителя.Шадех, член партии Балад опубликовал твит, в котором сообщает: “Несколько минут назад я получил результаты теста на коронавирус. Позитивные результаты”.Шадех присутствовал на пленарном заседании Кнессета, и поэтому теперь необходимо провести проверки министров и членов Кнессета, находившихся рядом с ним. Шадех пишет: "Я призываю всех, кто общался со мной, немедленно уйти на самоизоляцию”.