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Депутат Кнессета заболел коронавирусом | Фото:04.06 07:08   MIGnews.com

Депутат Кнессета заболел коронавирусом

У депутата Кнессета от Объединенного Арабского Списка Сами Абу Шадеха диагностирован коронавирус.

Депутата проверили после того, как два дня назад коронавирус был обнаружен у его личного водителя.

Шадех, член партии Балад опубликовал твит, в котором сообщает: “Несколько минут назад я получил результаты теста на коронавирус. Позитивные результаты”.

Шадех присутствовал на пленарном заседании Кнессета, и поэтому теперь необходимо провести проверки министров и членов Кнессета, находившихся рядом с ним. Шадех пишет: "Я призываю всех, кто общался со мной, немедленно уйти на самоизоляцию”.


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