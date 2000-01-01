04.06 06:43 MIGnews.com

Высокопоставленный офицер ЦАХАЛа тяжело ранен в Цеелим

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Высокопоставленный офицер ЦАХАЛа получил тяжелые ранения в ходе учений на базе Цеелим на юге Израиля.Офицер, в чине подполковника, участвовал в учениях в рамках курса командиров рот.Офицер был ранен другим военнослужащим в верхнюю часть тела. Офицер, с тяжелым огнестрельным ранением, эвакуирован в больницу Сорока в Беэр-Шеве.Раненый был инструктором курса командиров. Командир обучения и учений ЦАХАЛа генерал-майор Моти Барух принял решение о прекращении всех курсов в Национальном Центре Обучения сухопутных войск до того, как будет завершено расследование инцидента.Расследование ведет военная полиция.