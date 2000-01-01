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Высокопоставленный офицер ЦАХАЛа тяжело ранен в Цеелим 04.06 06:43   MIGnews.com

Высокопоставленный офицер ЦАХАЛа тяжело ранен в Цеелим

Высокопоставленный офицер ЦАХАЛа получил тяжелые ранения в ходе учений на базе Цеелим на юге Израиля.

Офицер, в чине подполковника, участвовал в учениях в рамках курса командиров рот.

Офицер был ранен другим военнослужащим в верхнюю часть тела. Офицер, с тяжелым огнестрельным ранением, эвакуирован в больницу Сорока  в Беэр-Шеве.

Раненый был инструктором курса командиров. Командир обучения и учений ЦАХАЛа генерал-майор Моти Барух  принял решение о прекращении всех курсов в Национальном Центре Обучения сухопутных войск до того, как будет завершено расследование инцидента.

Расследование ведет военная полиция.


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