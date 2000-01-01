Высокопоставленный офицер ЦАХАЛа тяжело ранен в Цеелим
Высокопоставленный офицер ЦАХАЛа получил тяжелые ранения в ходе учений на базе Цеелим на юге Израиля.
Офицер, в чине подполковника, участвовал в учениях в рамках курса командиров рот.
Офицер был ранен другим военнослужащим в верхнюю часть тела. Офицер, с тяжелым огнестрельным ранением, эвакуирован в больницу Сорока в Беэр-Шеве.
Раненый был инструктором курса командиров. Командир обучения и учений ЦАХАЛа генерал-майор Моти Барух принял решение о прекращении всех курсов в Национальном Центре Обучения сухопутных войск до того, как будет завершено расследование инцидента.