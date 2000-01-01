04.06 22:33 MIGnews.com

Норвегия: оползень унес в море жилой поселок

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На севере Норвегии оползень шириной более 600 метров унес в море восемь домов на мысе Кракнесет.Сообщается, что в результате ЧП никто не пострадал. Когда оползень подошел к поселку, людей там уже не было. Некоторых жителей эвакуировали с мыса на вертолете.На видео заметно, что в момент происшествия в поселке находилась собака. По словам полицейских, она смогла выбраться и доплыла до берега.Оползень образовался в результате сейсмической активности в регионе, которая, как предупреждают власти, продлится еще несколько дней.