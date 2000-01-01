04.06 21:12 MIGnews.com
118 новых случаев коронавируса за сутки в Израиле
Министерство здравоохранения подтвердило еще 118 новых случаев коронавируса за последние 24 часа.
Отмечается, что во вторник, 3 июня, было проведено 12 929 тестов на COVID-19.
Количество активных случаев в настоящее время составляет 2191.
33 пациента находятся в состоянии средней тяжести. Еще 30 - в критическом, 23 из них подключены к аппаратам ИВЛ.
Число смертельных случаев по-прежнему составляет 291.
В Иерусалиме за последние несколько дней было зарегистрировано 53 новых случая коронавируса. За ним следуют Тель-Авив-Яффо (25), Беэр-Шева (17), Бней-Брак (15), Ашдод (14) и Рахат (10).
Ранее сообщалось
, что с начала повторной вспышки коронавируса в учебных заведениях Израиля, 301 ученик и преподаватель заразились коронавирусом.
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