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118 новых случаев коронавируса за сутки в Израиле | Фото:04.06 21:12   MIGnews.com

118 новых случаев коронавируса за сутки в Израиле

Министерство здравоохранения подтвердило еще 118 новых случаев коронавируса за последние 24 часа.

Отмечается, что во вторник, 3 июня, было проведено 12 929 тестов на COVID-19.

Количество активных случаев в настоящее время составляет 2191.

33 пациента находятся в состоянии средней тяжести. Еще 30 - в критическом, 23 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Число смертельных случаев по-прежнему составляет 291.

В Иерусалиме за последние несколько дней было зарегистрировано 53 новых случая коронавируса. За ним следуют Тель-Авив-Яффо (25), Беэр-Шева (17), Бней-Брак (15), Ашдод (14) и Рахат (10).

Ранее сообщалось, что с начала повторной вспышки коронавируса в учебных заведениях Израиля, 301 ученик и преподаватель заразились коронавирусом.


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