04.06 20:12 MIGnews.com
Израиль: 301 случай коронавируса в учебных заведениях
С начала повторной вспышки коронавируса в учебных заведениях Израиля, 301 ученик и преподаватель заразились коронавирусом. Об этом сообщает Министерство образования.
По словам министерства, в общей сложности 87 школ и детских садов вынуждены были закрыться, чтобы остановить распространение вируса.
Ранее сообщалось
, что из-за вспышки коронавируса COVID-19 закрыты 65 школ.
Всего 8 288 учеников и преподавателей были отправлены на карантин. 270 школьников, учителей и их родственников заражены коронавирусом.
За утро, 4 июня, были закрыты 11 школ и детских садов по всему Израилю. Министерство просвещения приняло решение о закрытии пяти школ в Яффо, Тель-Авиве и Гиватайме.
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