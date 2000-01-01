Йехуда Глик избит семьей аль-Халак

Бывший депутат Кнессета Йехуда Глик вечером 4 июня пришел в дом семьи Иада аль-Халака - аутиста, по ошибке застреленного израильским полицейским в Старом Городе Иерусалима.
Члены семьи атаковали Глика. Он рассказывает: "Меня выкинули из дома, спустили с лестницы и избили@.
У Глика повреждена нога и он доставлен на скорой в больницу Шаарей Цедек.
Глик говорит: "Я был очень расстроен этим инцидентом, как и весь Израиль. Я пришел от имени людей, которые хотят мира, это был жест доброй воли. Меня спустили с лестницы и избили. Рядом была пожарная станция, там мне удалось укрыться”.
Семья аль-Халак заявила, что боялась, что Глик им “навредит”.