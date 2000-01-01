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Йехуда Глик избит семьей аль-Халак 04.06 20:03   MIGnews.com

Йехуда Глик избит семьей аль-Халак

Бывший депутат Кнессета Йехуда Глик вечером 4 июня пришел в дом семьи Иада аль-Халака - аутиста, по ошибке застреленного израильским полицейским в Старом Городе Иерусалима.

Члены семьи атаковали Глика. Он рассказывает: "Меня выкинули из дома, спустили с лестницы и избили@.

У Глика повреждена нога и он доставлен на скорой в больницу Шаарей Цедек.

Глик говорит: "Я был очень расстроен этим инцидентом, как и весь Израиль. Я пришел от имени людей, которые хотят мира, это был жест доброй воли. Меня спустили с лестницы и избили. Рядом была пожарная станция, там мне удалось укрыться”.

Семья аль-Халак заявила, что боялась, что Глик им “навредит”.


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