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Палестинцы напали на Иегуду Глика в Восточном Иерусалиме | Фото:04.06 19:41   MIGnews.com

Палестинцы напали на Йехуду Глика в Восточном Иерусалиме

Бывший депутат "Ликуда" Иегуда Глик подвергся нападению со стороны палестинцев в Восточном Иерусалиме. Об этом сообщает ряд израильских СМИ.

Отмечается, что он получил ранения легкой степени тяжести и был направлен в медицинский центр Шаарей Цедек.

Нападение произошло во время поездки Глика в Восточный Иерусалим с целью выразить соболезнования семье Ияда Халака. 32-летний палестинец с особыми потребностями был застрелен полицией в субботу, 31 мая.

На Иегуду Глика, активиста Храмовой горы, совершали покушение шесть лет назад. В 2014 году в политика стрелял вооруженный араб.


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