Rambler's Top100











Опросы

Nakonu.com












Волонтер полиции избил пожилого раввина в Петах-Тикве | Фото:04.06 16:02   MIGnews.com

Волонтер полиции избил пожилого раввина в Петах-Тикве

Волонтер полиции напал на пожилого раввина возле синагоги в центральном городе Петах-Тиква, сообщает новостной сайт Ynet.

Полицейский сбил раввина с ног и нанес ему сильный удар ногой в лицо и грудь, сообщают свидетели.

Один из очевидцев добавил, что инцидент произошел после того, как между лидерами синагоги и волонтером полиции разразился конфликт по поводу ношения масок.

"Абсурдно то, что все были в масках. Очевидно, именно раввин заставлял всех носить маску. В конце концов он стал жертвой ярости этого человека, который утверждал, что он "помогает общественности", - отметил мужчина.

В полиции уже заявили, что начали расследование инцидента.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
16:37
Беннетт призвал восстановить запрет на работу банков ПА
16:25
ПА отказалась от налоговых трансферов Израиля
16:16
Закон о воздушных перевозках принят в первом чтении
15:50
"Шаг вперед – два назад" – опыт ФРГ
15:33
Либерман в интервью NYT: Нетаниягу "убегает" от обвинений
15:04
"Маккаби Тель-Авив" оштрафован из-за празднования фанатов
14:55
Саудовская Аравия и Россия контролируют нефть
14:10
ПА: 640 зараженных, 4 жертв коронавируса
13:47
Кнессет: ведется расследование из-за зараженного депутата
13:44
Мики Зоар: коалиция может развалиться
13:35
ПА отказывается от соглашения по налогам с Израилем
12:50
Израиль: 65 школ закрыты на карантин
12:32
Ришон Ле Цион: дистанционное обучение в старших классах
12:20
Цеелим: офицеров-резервистов наказали за кражи бедуинов
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  