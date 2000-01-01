04.06 16:02 MIGnews.com

Волонтер полиции избил пожилого раввина в Петах-Тикве

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Волонтер полиции напал на пожилого раввина возле синагоги в центральном городе Петах-Тиква, сообщает новостной сайт Ynet.Полицейский сбил раввина с ног и нанес ему сильный удар ногой в лицо и грудь, сообщают свидетели.Один из очевидцев добавил, что инцидент произошел после того, как между лидерами синагоги и волонтером полиции разразился конфликт по поводу ношения масок."Абсурдно то, что все были в масках. Очевидно, именно раввин заставлял всех носить маску. В конце концов он стал жертвой ярости этого человека, который утверждал, что он "помогает общественности", - отметил мужчина.В полиции уже заявили, что начали расследование инцидента.