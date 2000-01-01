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ПА: 640 зараженных, 4 жертв коронавируса | Фото:04.06 14:10   MIGnews.com

ПА: 640 зараженных, 4 жертв коронавируса

В Палестинской автономии число зараженных коронавирусом COVID-19 достигло 640 человек.

Соответствующие данные 4 июня обнародовало министерство здравоохранения ПА.

На сегодняшний день от коронавируса скончались четверо пациентов. Выздоровели и были выписаны из больницы 532 выздоровели. Активными носителями инфекции являются 104 человека.

Протестированы с начала эпидемии – около 40 тысяч человек, из которых свыше 90 тысяч находились на карантине.

В данную статистику включены также случаи заражения в секторе Газа и в арабских кварталах Иерусалима.


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