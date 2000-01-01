04.06 14:10 MIGnews.com
ПА: 640 зараженных, 4 жертв коронавируса
В Палестинской автономии число зараженных коронавирусом COVID-19 достигло 640 человек.
Соответствующие данные 4 июня обнародовало министерство здравоохранения ПА.
На сегодняшний день от коронавируса скончались четверо пациентов. Выздоровели и были выписаны из больницы 532 выздоровели. Активными носителями инфекции являются 104 человека.
Протестированы с начала эпидемии – около 40 тысяч человек, из которых свыше 90 тысяч находились на карантине.
В данную статистику включены также случаи заражения в секторе Газа и в арабских кварталах Иерусалима.
Поделиться
Все по теме
Комментарии