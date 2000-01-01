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Израиль: 65 школ закрыты на карантин | Фото:04.06 12:50   MIGnews.com

Израиль: 65 школ закрыты на карантин

По состоянию на вторник, 4 июня, из-за вспышки коронавируса COVID-19 закрыты 65 школ.

Новые данные предоставило министерство просвещения, передают израильские СМИ.

Всего 8 288 учеников и преподавателей были отправлены на карантин. 270 школьников, учителей и их родственников заражены коронавирусом.

За утро, 4 июня, были закрыты 11 школ и детских садов по всему Израилю. Министерство просвещения приняло решение о закрытии пяти школ в Яффо, Тель-Авиве и Гиватайме.


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