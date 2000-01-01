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Цеелим: офицеров-резервистов наказали за кражи бедуинов 04.06 12:20   MIGnews.com

Цеелим: офицеров-резервистов наказали за кражи бедуинов

Корреспондент телеканала КАН Кармела Менаше сообщила о том, что командование батальона резервистов наказано за кражи бедуинами военного оборудования и боеприпасов на базе Цеелим.

Командир батальона резервистов, два командира рот в чине капитана, и два резервиста отстранены от исполнения обязанностей. Двум командирам отделений и сержанту вынесены строгие выговоры.

Указанные лица наказаны за кражи с базы бедуинами военного оборудования общей стоимостью 400 тысяч шекелей.

Солдаты и офицеры батальона выразили возмущение решением командования.

Пресс-служба ЦАХАЛа в связи с инцидентом распространила сообщение: “В ходе учений резервного батальона было потеряно ценное военное имущество, В ту же ночь было проведено первоначальное расследование, организовано прочесывание местности. Прочесывание окончилось безрезультатно. ЦАХАЛ извлек уроки из произошедшего и принял соответствующие решения”.


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