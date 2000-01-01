04.06 12:04 MIGnews.com
Ашкелон: художественная школа закрыта на карантин
В четверг, 4 июня, у ученика художественной школы в Ашкелоне был подтвержден коронавирус COVID-19.
Об этом сообщают израильские СМИ.
В результате, школа была закрыта на неделю на карантин. Все ученики и преподаватели будут изолированы и пройдут тестирование.
Как ранее стало известно, министерство просвещения приняло решение
о закрытии пяти школ в районе Тель-Авива, где были выявлены случаи заражения коронавирусом.
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