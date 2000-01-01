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Ашкелон: художественная школа закрыта на карантин | Фото:04.06 12:04   MIGnews.com

Ашкелон: художественная школа закрыта на карантин

В четверг, 4 июня, у ученика художественной школы в Ашкелоне был подтвержден коронавирус COVID-19.

Об этом сообщают израильские СМИ.

В результате, школа была закрыта на неделю на карантин. Все ученики и преподаватели будут изолированы и пройдут тестирование.

Как ранее стало известно, министерство просвещения приняло решение о закрытии пяти школ в районе Тель-Авива, где были выявлены случаи заражения коронавирусом.


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