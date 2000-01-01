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Китай: в результате нападения на школу ранены 40 человек | Фото:04.06 11:05   MIGnews.com

Китай: в результате нападения на школу ранены 40 человек

В четверг, 4 июня, более 40 учеников и сотрудников начальной школы на юге Китая в Гуанси-Чжуанском автономном районе получили ножевые ранения в результате нападения.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на государственные СМИ КНР.

Атака произошла утром в деревне Ванфу, недалеко от города Учжоу. 50-летний мужчина, который работал охранником в школе, бросился с ножом на детей и взрослых, которые были в тот момент в здании.

Большинство пострадавших – дошкольники в возрасте до шести лет. Один из учеников, директор школы и второй охранник получили серьезные ранения.

Мужчина, атаковавший детей и взрослых, был арестован полицией. Мотивы нападения пока не установлены.


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