04.06 10:42 MIGnews.com

Коронавирус: Закрыты школы в Яффо, Тель-Авиве и Гиватайме

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По сообщениям в израильских СМИ, министерство просвещения приняло решение о закрытии пяти школ в районе Тель-Авива.Закрыта школа Гваним в Тель-Авиве. В ней идентифицированы два инфицированных коронавирусом ученика.В Гиватайме закрыта школа Бен Цви, там заболел один ученик.В Яффо закрыты школы Табита - там заболели учитель и несколько учеников. Закрыт колледж Фрер - там идентифицирован один инфицированный ученик. Также закрыта школа Терра Санта, там также заболел один ученик.Также сообщается о том, что у учительницы в школе Ахават Цион в Петах-Тикве обнаружен коронавирус. Из-за этого школа закрыта. Ученикам двух классов, в которых преподавала учительница, разосланы предупреждения.Всего на настоящий момент в Израиле закрыто из-за коронавируса более 50 школ.3 июня министр просвещения принял решение о том, что при обнаружении одного случая коронавируса в школе она будет немедленно закрываться.На основании этого решения вчера более двух тысяч учащихся были отправлены на карантин. Были закрыты школа в Беэр-Шеве, две школы в Бат-Яме, две школы в Тель-Авиве, две школы в Иерусалиме и одна школа в Хадере.В среду, 3 июня, количество закрытых из-за коронавируса COVID-19 школ по всему Израилю увеличилось до 51.Новые данные предоставило министерство просвещения.По данным ведомства, в общей сложности у 261 ученика и преподавателя выявлен коронавирус.Более того, около 8 000 человек были изолированы, когда инфекция была диагностирована в учебных заведениях.Между тем премьер-министр Биньямин Нетаниягу 3 июня решил не закрывать школы по всей стране на карантин. Изолированы будут лишь те учебные заведения, где выявлен COVID-19.Между тем Ран Эрез, глава Союза Учителей Израиля заявил, что учителя не готовы работать дополнительные девять дней в этом учебном году, как это предусмотрено распоряжениями о чрезвычайном положении правительства Израиля.Эрез заявил, что не готов к тому, чтобы воспитатели детских садов и учителя 1-10 классов “проработали хотя бы еще один день дополнительно”.На практике это означает, что с 1 июля, после официального окончания учебного года, и до 14 июля - начала летних каникул и открытия летних лагерей, большинству родителей Израиля снова придется задуматься о том, что делать с детьми.Министерство финансов заявило, что проблема 9 дополнительных дней не является его проблемой, а проблемой министерства просвещения. Министерство просвещения, в свою очередь, жалуется на то, что переговоры с Раном Эрезом полностью застопорились. Эрез заявил: “19 июня мы говорим - до свидания, нет переговоров, нет контракта, никто не может нас обязать работать”.