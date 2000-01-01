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Офицер раненный в Цеелим чудом выжил 04.06 10:23   MIGnews.com

Офицер раненный в Цеелим чудом выжил

Высокопоставленный офицер ЦАХАЛа получил тяжелые ранения в ходе учений на базе Цеелим на юге Израиля.

Офицер, в чине подполковника, участвовал в учениях в рамках курса командиров рот.

Офицер был ранен другим военнослужащим в верхнюю часть тела. Офицер, с тяжелым огнестрельным ранением, эвакуирован в больницу Сорока в Беэр-Шеве.

Раненый был инструктором курса командиров. Командир обучения и учений ЦАХАЛа генерал-майор Моти Барух принял решение о прекращении всех курсов в Национальном Центре Обучения сухопутных войск до того, как будет завершено расследование инцидента.

Расследование ведет военная полиция.

В израильской прессе публикуются подробности расследования инцидента на базе Цеелим, в ходе которого был тяжело ранен высокопоставленный офицер ЦАХАЛа.

Офицер, в чине подполковника, командир курса командиров рот, принимал участие в учения курса командиров рот и 50-го батальона Бригады Нахаль.

Инцидент произошел на территории Центра Подготовки  К Боевым Действиям В Зоне Городской Застройки “Ариэль”. Обучение в этом центре считается относительно “легким”. На территории центра могут отрабатываться действия подразделений численностью до батальона.

Офицер был ранен, предположительно, огнем с двух сторон. Он получил пулевое ранение в живот и осколочное ранение в плечо.

Командиры особо отмечают оперативность действия военных медиков, быстро оказавших первую помощь и эвакуировавших раненого в больницу Сорока.


По данным, опубликованным на портале ynet, офицер вел группу солдат во время учений с применением боевых боеприпасов. Инцидент произошел в 19:00 - то есть, еще при свете дня.

Представитель армии заявил в интервью порталу Walla: “Пока еще неясно, как офицер попал на линию огня. В него стреляли с очень близкого расстояния. Подготовка к этим учениям была капитальной. Последнее место, где подобный инцидент мог случиться - это курс командиров рот. В учениях принимали участие самые опытные офицеры. Он чудом выжил”.

По сообщению радио Галей ЦАХАЛ, раненный в Цеелим офицер пришел в себя.

Состояние офицера за ночь значительно улучшилось, и он отсоединен от аппарата искусственного дыхания.

Офицер был тяжело ранен во время учений на полигоне Цеелим на участке, имитирующем зону городской застройки. В ходе учений использовались боевые боеприпасы. Он получил пулю в живот и шрапнель в плечо.

Офицер ранее занимал должность начальника отделения Центра Тактического Обучения.

Офицер был эвакуирован в больницу Сорока вертолетом спасательного подразделения 669 ВВС ЦАХАЛа.


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