04.06 08:23 MIGnews.com

В ливанском Триполи боевик ISIS убил полицейских и солдат

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В Триполи (Ливан) боевик напал на полицейский патруль. Инцидент произошел в понедельник ночью у правительственного здания. В результате нападения боевиком было убито два полицейских и один солдат, сообщает ливанское информационное агентство NNA.В свою очередь, Reuters сообщает, что боевик бросил бомбу в полицейских и военных, а также открыл огонь по патрулю. После этого представители службы безопасности окружили здание.Согласно данным одного из источников, боевик ранее обвинялся в принадлежности к террористической организации ИГИЛ и находился в тюрьме по этой причине. Нападение и смерть боевика подтвердили ливанские военные. Также они заявили, что нападавший открыл огонь по центру сил безопасности.