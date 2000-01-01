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04.06 08:23   MIGnews.com

В ливанском Триполи боевик ISIS убил полицейских и солдат

В Триполи (Ливан) боевик напал на полицейский патруль. Инцидент произошел в понедельник ночью у правительственного здания. В результате нападения боевиком было убито два полицейских и один солдат, сообщает ливанское информационное агентство NNA.

В свою очередь, Reuters сообщает, что боевик бросил бомбу в полицейских и военных, а также открыл огонь по патрулю. После этого представители службы безопасности окружили здание.

Согласно данным одного из источников, боевик ранее обвинялся в принадлежности к террористической организации ИГИЛ и находился в тюрьме по этой причине. Нападение и смерть боевика подтвердили ливанские военные. Также они заявили, что нападавший открыл огонь по центру сил безопасности.


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