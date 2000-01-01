Израильская разведка: за атаками на танкеры стоит Иран
Разведывательные материалы, собранные израильским агентством "Моссад", сыграли роль в установлении связи между Ираном и саботажем четырех нефтяных танкеров у побережья Объединенных Арабских Эмиратов в прошлом месяце, что побудило Соединенные Штаты обвинить Тегеран в совершении нападения.
Согласно данным, опубликованным в понедельник, США должны представить доказательства, собранные Израилем, в ближайшие дни перед Советом Безопасности ООН, поскольку напряженность в отношениях между Вашингтоном и Тегераном продолжает набирает обороты.
Представитель военно-морского флота Израиля назвал предполагаемое нападение Ирана на танкеры ОАЭ "довольно впечатляющей операцией коммандос".
Чиновник добавил, что разведка предположила, что цель Исламской Республики состояла в том, чтобы повредить суда, не ранив тех, кто находился на борту.
Стоит отметить, что ранее американские чиновники уже упоминали о том, что атаки на коммерческие суда могли быть осуществлены Исламской республикой или ее марионетками.
Однако официальный Тегеран заявил о своей полной непричастности к произошедшему.
Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что диверсия была совершена против четырех торговых судов, два из которых – танкеры, принадлежащие саудовскому королевству.
Глава ведомства добавил, что нападение представляло собой "покушение на свободу судоходства и топливную безопасность".