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Израильская разведка: за атаками на танкеры стоит Иран | Фото:04.06 08:05   MIGnews.com

Израильская разведка: за атаками на танкеры стоит Иран

Разведывательные материалы, собранные израильским агентством "Моссад", сыграли роль в установлении связи между Ираном и саботажем четырех нефтяных танкеров у побережья Объединенных Арабских Эмиратов в прошлом месяце, что побудило Соединенные Штаты обвинить Тегеран в совершении нападения.

Об этом во вторник, 4 июня сообщает общественный вещатель Kan, передает The Times of Israel.

Согласно данным, опубликованным в понедельник, США должны представить доказательства, собранные Израилем, в ближайшие дни перед Советом Безопасности ООН, поскольку напряженность в отношениях между Вашингтоном и Тегераном продолжает набирает обороты.

Представитель военно-морского флота Израиля назвал предполагаемое нападение Ирана на танкеры ОАЭ "довольно впечатляющей операцией коммандос".

Чиновник добавил, что разведка предположила, что цель Исламской Республики состояла в том, чтобы повредить суда, не ранив тех, кто находился на борту.

Стоит отметить, что ранее американские чиновники уже упоминали о том, что атаки на коммерческие суда могли быть осуществлены Исламской республикой или ее марионетками.

Однако официальный Тегеран заявил о своей полной непричастности к произошедшему.

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что диверсия была совершена против четырех торговых судов, два из которых – танкеры, принадлежащие саудовскому королевству.

Глава ведомства добавил, что нападение представляло собой "покушение на свободу судоходства и топливную безопасность".


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