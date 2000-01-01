Мать донора легкого для Нехамы Ривлин скорбит о ее смерти

Сари Халабли, мать 19-летнего Яира Халабли, который в марте утопился при погружении, говорит, что смерть Ривлин означает и то, что другая часть ее сына умерла.
Ривлин была "скромной женщиной, как Яир", - рассказывает Халабли.
"Покойся с миром вместе с моим очаровательным сыном", - говорит она Ривлин, затем сыну: "Еще одна часть тебя ушла и моего сердца", пишет Timesofisrael.
Семья Халабли пожертвовала несколько его органов после его смерти. Ривлин получила легкое 11 марта после долгого ожидания в списке, т.к. она страдала от легочного фиброза. Сегодня она умерла от осложнений, связанных с трансплантацией.