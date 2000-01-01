Парад гордости в Иерусалиме могут сорвать

Лидер экстремистской еврейской группировки говорит, что его организация планирует сорвать парад гордости в Иерусалиме, который будет проходить на этой неделе. Цель - борьба с "ЛГБТ-терроризмом".
Бенци Гопштейн говорит, что его организация "Лехава" получила разрешение полиции на проведение протеста в четверг, они намерены использовать громкоговорители. По его словам, участники парада гордости "приносят катастрофу в Израиль".
"Целью прайда является разрушение ценностей еврейской семьи и превращение Иерусалима и всего Израиля в Содом", - говорится в заявлении Гопштейна, пишет Timesofisrael.
Гопштейн является членом крайне правой партии Оцма ле-Исраэль, которая объединилась с Еврейским домом и Национальным союзом в преддверии апрельских выборов, чтобы сформировать Союз правых партий. Слияние было организовано премьер-министром.