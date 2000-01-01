Иран освободит ливанца, осужденного за шпионаж

Иран должен освободить гражданина Ливана, находящегося в заключении с 2015 года и приговоренного к 10 годам тюремного заключения по обвинению в шпионаже в пользу Вашингтона, сообщает министерство иностранных дел Бейрута.
Низар Закка, житель Соединенных Штатов в возрасте 50 лет, был арестован в сентябре 2015 года во время визита в Иран, где он был осужден в июле следующего года.
Министерство иностранных дел, которое цитирует официальное информационное агентство Ливана NNA, сообщает, что Закка был помилован по просьбе Бейрута - грядут дни, посвященные окончанию священного для мусульман месяца Рамазан, пишет Timesofisrael.
Во время его ареста власти Ирана обвинили Закку в "тесных связях с военными и разведывательными службами США".
Были показаны фотографии человека в военной форме и он находился на американской базе - это и был Закка якобы.
Сообщение о его освобождении после почти четырехлетнего заключения появилось на фоне повышенной напряженности в отношениях между США и Ираном. В прошлом месяце Вашингтон направил в Персидский залив целевую группу авианосцев, бомбардировщики B-52 и десантный корабль, а также войска в связи с предполагаемым иранским планом нападения на американские активы.