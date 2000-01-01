Шакед покидает Министерство юстиции

Теперь бывший министр юстиции Айелет Шакед прощается с министерством юстиции после четырех лет работы, поскольку ее увольнение премьер-министром Биньямином Нетаньяху вступило в силу сегодня.
Многие высокопоставленные чиновники министерства открыто говорят о том, как Шакед критиковала судебную и правовую систему, а также они уважительно отзывались о совместной работе с ней.
Шакед говорит, что ей "понравилась работа в министерстве" и она надеялась "продолжить работу в течение следующих четырех лет". Она гордо заявила, что "изменила ДНК" Министерства юстиции в течение своего срока. Она говорит, что ее преемник продолжит ее реформы - назначение более консервативных судей и усиление политического контроля над правительственными юрисконсультами, пишет Timesofisrael.
"После того, как рельсы проложены, и поезд отправляется, его нельзя остановить или повернуть назад", - заявляет она, добавляя: "Кроме того, я полностью собираюсь вернуться".
Юридический советник правительства Авихай Мандельблит похвалил Шакед: "Вы пришли, чтобы добиться перемен, и вы изменили... Шакед провела реформы с учебой, диалогом и внимательностью".
Генеральный прокурор Израиля Шай Ницан открыто заявил о разногласиях на церемонии: "У нас были регулярные, содержательные, уважительные, открытые и серьезные дискуссии. Мы не всегда соглашались. Мы иногда полагали, что законопроекты, которые министр хотела выдвинуть, или другие шаги, которые она пыталась предпринять, не соответствовали Основным законам, и были заявления, которые, по нашему мнению, излишне наносили ущерб судебной системе. В этих случаях мы озвучили свои позиции, проводили глубокий диалог и во многих случаях приходили к согласию. Даже когда мы не соглашались, мы всегда ценили серьезность и честность Шакед.