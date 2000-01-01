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Израильского певца критикуют за шутку о Саре Нетаниягу 04.06 19:32   MIGnews.com

Израильского певца критикуют за шутку о Саре Нетаниягу

Израильский певец Эфраим Шамир подвергся резкой критике за шутку в Facebook о том, почему Сара Нетаниягу не умерла вместо первой леди Нехамы Ривлин.

"Почему не Сара?", - Шамир написал после того, как стало известно о кончине жены президента Реувена Ривлина, пишет Ynetnews.

В ответ партия "Ликуд" заявила, что этот пост был шокирующим, а министр культуры Мири Регев назвала его "отвратительным".


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