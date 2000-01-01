04.06 19:32 MIGnews.com
Израильского певца критикуют за шутку о Саре Нетаниягу
Израильский певец Эфраим Шамир подвергся резкой критике за шутку в Facebook о том, почему Сара Нетаниягу не умерла вместо первой леди Нехамы Ривлин
.
"Почему не Сара?", - Шамир написал после того, как стало известно о кончине жены президента Реувена Ривлина, пишет Ynetnews
.
В ответ партия "Ликуд" заявила, что этот пост был шокирующим, а министр культуры Мири Регев назвала его "отвратительным".
Поделиться
Все по теме
Комментарии