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04.06 17:33   MIGnews.com

McDonald's бойкотирует поселения на Западном берегу

Правая группа активистов, состоящая из ветеранов ЦАХАЛа, обвиняет сеть быстрого питания McDonald's в "бойкоте" израильских поселений на Западном берегу.

Группа, которая называется "Форум раненых за безопасность Израиля" (the Forum of IDF Wounded for Israel’s Security), разместила большие плакаты перед филиалами McDonald's в Тель-Авиве. Таким образом, они предупредили израильтян о том, что ресторан "контролируется компанией, которая бойкотирует части Израиля. Войдя сюда, вы становитесь сторонником бойкота".

Это произошло после того, как глава Регионального совета Самарии Йоси Даган выразил протест министерствам финансов и транспорта в связи с участием Макдональдса в государственном тендере на открытие предприятия в аэропорту Бен-Гурион, пишет Timesofisrael.

Лицензионные права McDonald's в Израиле принадлежат Aloniel, компании, контролируемой бизнесменом и бывшим соучредителем Peace Now Омри Паданом, который в 2013 году отказался от призывов открыть филиал сети ресторанов быстрого питания в городе Ариэль на Западном берегу.


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