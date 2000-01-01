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Число пострадавших в Лондоне выросло до 48 человек | Фото: Thinkstock04.06 09:54   MIGnews.com

Число пострадавших в Лондоне выросло до 48 человек

Служба скорой помощи Лондона сообщила в воскресенье, 4 июня, что после атаки, в которой погибли 6 человек в субботу, 3 июня, в британские больницы было отправлено 48 человек.

"Мы отправили 48 пациентов в 5 больниц по всему Лондону и оказали помощь других лиц на месте происшествия, получившим незначительные травмы", - сказал помощник директора по операциям скорой помощи в Лондоне Питер Родос.

Напомним, что в Лондоне минувшей ночью совершена серия террористических нападений, в результате которых убиты шесть и ранены более 30 человек.

Сначала машина сбила нескольких 5 прохожих на Лондонском Мосту через Темзу. Сразу после этого террористы с ножами набросились на покупателей на находящемся неподалеку рынке Бороу Маркет.

Террористы были застрелены полицией.
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