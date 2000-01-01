04.06 09:54 MIGnews.com

Число пострадавших в Лондоне выросло до 48 человек

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Служба скорой помощи Лондона сообщила в воскресенье, 4 июня, что после атаки, в которой погибли 6 человек в субботу, 3 июня, в британские больницы было отправлено 48 человек."Мы отправили 48 пациентов в 5 больниц по всему Лондону и оказали помощь других лиц на месте происшествия, получившим незначительные травмы", - сказал помощник директора по операциям скорой помощи в Лондоне Питер Родос.Напомним, что в Лондоне минувшей ночью совершена серия террористических нападений, в результате которых убиты шесть и ранены более 30 человек.Сначала машина сбила нескольких 5 прохожих на Лондонском Мосту через Темзу. Сразу после этого террористы с ножами набросились на покупателей на находящемся неподалеку рынке Бороу Маркет.Террористы были застрелены полицией.