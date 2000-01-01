Мэй: "Произошедшее в Лондоне - не что иное, как теракт"
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в воскресенье, 4 июня, сообщила, что в Лондоне произошло не что иное, как акт терроризма.
"После уточнений от сотрудников полиции и безопасности я могу подтвердить, что ужасные события в Лондоне рассматриваются как акт терроризма", - заявила премьер-министр Мэй всего за 4 дня до того, как граждане Великобритании отправятся на голосование на национальных выборах 8 июня.
"Я хочу выразить огромную благодарность полиции и экстренным службам, которые находятся на месте происшествия. Наши мысли с жертвами и семьями пострадавших в ходе этих ужасных событий", - подчеркнула премьер-министр Великобритании.