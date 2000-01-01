04.06 08:33 MIGnews.com

Мэр Лондона назвал теракт "преднамеренным и трусливым"

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Мэр Лондона Садик Хан заявил, что нападение в центре Лондона поздно вечером в субботу, 3 июня, было "преднамеренной и трусливой атакой", и что он примет участие в совещании по вопросам безопасности с премьер-министром Терезой Мэй позднее в воскресенье, 4 июня."Мы еще не знаем подробностей, но это была преднамеренная и трусливая атака на невинных лондонцев и гостей города", - заявил Хан."Я осуждаю это самым решительным образом. Для таких варварских действий нет никакого оправдания", - добавил мэр города.Напомним, что в Лондоне минувшей ночью совершена серия террористических нападений, в результате которых убиты шесть и ранены более 30 человек.Сначала машина сбила нескольких 5 прохожих на Лондонском Мосту через Темзу. Сразу после этого террористы с ножами набросились на покупателей на находящемся неподалеку рынке Бороу Маркет.Террористы были застрелены полицией.