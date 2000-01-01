04.06 09:20 MIGnews.com
Премьер Канады: "Мы следим за ситуацией в Лондоне"
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо был среди первых отреагировавших на серию террористических атак в Великобритании политиков.
"Ужасные новости из Лондона поступили сегодня вечером. Мы следим за ситуацией", - заявил Трюдо, после чего выразил соболезнования народу Великобритании.
Напомним, что в Лондоне минувшей ночью совершена серия террористических нападений, в результате которых убиты шесть и ранены более 30 человек.
Сначала машина сбила нескольких 5 прохожих на Лондонском Мосту через Темзу. Сразу после этого террористы с ножами набросились на покупателей на находящемся неподалеку рынке Бороу Маркет.
Террористы были застрелены полицией.
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