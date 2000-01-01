Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












04.06 08:52   MIGnews.com

Австралия готова поддержать Великобританию после терактов

Чиновники Австралии выразили свои соболезнования народу Великобритании в связи с серией террористический атак, прошедших в субботу вечером, 3 июня, в Лондоне.

Министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп сказала: "Мы готовы поддержать британское правительство после этих нападений, и наши мысли сейчас с жертвами и их семьями".

Малкольм Тернбулл, премьер-министр, добавил: "Мы молимся за жертв терактов, и решительно солидарны сегодня, как и всегда, с англичанами перед лицом шокирующих террористических нападений в Лондоне".

Напомним, что в результате терактов в Лондоне погибли 6 человек и были ранены более 30 человек.



Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
09:55
Паника из-за террора: более 1000 раненых в давке в Турине  
09:54
Число пострадавших в Лондоне выросло до 48 человек
09:35
Мэй: "Произошедшее в Лондоне - не что иное, как теракт"
09:20
Премьер Канады: "Мы следим за ситуацией в Лондоне"
09:08
Видео: нейтрализация террориста в Лондоне  
09:03
Чрезвычайная ситуация: Самолет El Al вернулся в аэропорт
08:33
Мэр Лондона назвал теракт "преднамеренным и трусливым"
08:19
Макрон: "Франция стоит бок о бок с Великобританией!"
08:18
Постер ISIS: Давить и резать крестоносцев
07:56
Очевидец: "Мусульманские парни" атаковали в Лондоне  
07:34
Израиль был готов взорвать атомную бомбу на Синае
07:04
Лондон: "пояс шахида" на одном из террористов
06:39
Беженца в Германии убили "из-за мороженого"
05:30
Сирия: США и коалиция готовы наступать на Ракку
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus