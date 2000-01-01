04.06 08:52 MIGnews.com

Австралия готова поддержать Великобританию после терактов

Our prayers and resolute solidarity are today as always with the people of Britain in the face of the shocking terrorist attacks in London. — Malcolm Turnbull (@TurnbullMalcolm) 4 июня 2017 г.

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Чиновники Австралии выразили свои соболезнования народу Великобритании в связи с серией террористический атак, прошедших в субботу вечером, 3 июня, в Лондоне.Министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп сказала: "Мы готовы поддержать британское правительство после этих нападений, и наши мысли сейчас с жертвами и их семьями".Малкольм Тернбулл, премьер-министр, добавил: "Мы молимся за жертв терактов, и решительно солидарны сегодня, как и всегда, с англичанами перед лицом шокирующих террористических нападений в Лондоне".Напомним, что в результате терактов в Лондоне погибли 6 человек и были ранены более 30 человек.