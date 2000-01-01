04.06 08:52 MIGnews.com
Австралия готова поддержать Великобританию после терактов
Чиновники Австралии выразили свои соболезнования народу Великобритании в связи с серией террористический атак, прошедших в субботу вечером, 3 июня, в Лондоне.
Министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп сказала: "Мы готовы поддержать британское правительство после этих нападений, и наши мысли сейчас с жертвами и их семьями".
Малкольм Тернбулл, премьер-министр, добавил: "Мы молимся за жертв терактов, и решительно солидарны сегодня, как и всегда, с англичанами перед лицом шокирующих террористических нападений в Лондоне".
Напомним, что в результате терактов в Лондоне погибли 6 человек и были ранены более 30 человек.
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