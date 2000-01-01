04.06 08:19 MIGnews.com

Макрон: "Франция стоит бок о бок с Великобританией!"

Face à cette nouvelle tragédie, la France est plus que jamais aux côtés du Royaume-Uni. Mes pensées vont aux victimes et à leurs proches. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 4 июня 2017 г.

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Президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования Великобритании и пообещал быть солидарным с Объединенным Королевством в борьбе с исламскими боевиками.Франция стала жертвой страшнейшего транспортного теракта в Европе, когда грузовик, пробитый протаранил толпу людей в Ницце, убив 84 человека в День взятия Бастилии в прошлом году."Вслед за этой новой трагедией Франция сильнее, чем когда-либо, стоит бок о бок с Объединенным Королевством", - сказал Макрон."Мои мысли - с жертвами и их близкими", - заявил президент Франции.