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twitter.com/@EmmanuelMacron 04.06 08:19   MIGnews.com

Макрон: "Франция стоит бок о бок с Великобританией!"

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования Великобритании и пообещал быть солидарным с Объединенным Королевством в борьбе с исламскими боевиками.

Франция стала жертвой страшнейшего транспортного теракта в Европе, когда грузовик, пробитый протаранил толпу людей в Ницце, убив 84 человека в День взятия Бастилии в прошлом году.

"Вслед за этой новой трагедией Франция сильнее, чем когда-либо, стоит бок о бок с Объединенным Королевством", - сказал Макрон.

"Мои мысли - с жертвами и их близкими", - заявил президент Франции.



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