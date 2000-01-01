04.06 08:19 MIGnews.com
Макрон: "Франция стоит бок о бок с Великобританией!"
Президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования Великобритании и пообещал быть солидарным с Объединенным Королевством в борьбе с исламскими боевиками.
Франция стала жертвой страшнейшего транспортного теракта в Европе, когда грузовик, пробитый протаранил толпу людей в Ницце, убив 84 человека в День взятия Бастилии в прошлом году.
"Вслед за этой новой трагедией Франция сильнее, чем когда-либо, стоит бок о бок с Объединенным Королевством", - сказал Макрон.
"Мои мысли - с жертвами и их близкими", - заявил президент Франции.
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