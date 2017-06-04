04.06 07:56 MIGnews.com

Очевидец: "Мусульманские парни" атаковали в Лондоне

More eye witness testimony from Gerard - when the police intervened and what the attackers looked like #LondonBridge pic.twitter.com/quothNCtVq — Mark Lobel (@marklobel) June 4, 2017

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Газета The Telegraph публикует рассказ очевидца атак на Лондонском Мосту и Бороу Маркет.Очевидец, Джеральд, рассказывает о том, что увидел “Трех мусульманских парней” набросившихся с ножами на девушку. Джеральд начал кричать, предупреждая прохожих, что им надо немедленно покинуть рынок. Он говорит: “Они бегали по всем барам и пабам, били ножами всех, кто попался под руку”.Джеральд говорит: "Они попытались ударить меня. Я схватил что-то - стул, кресло, ударил одного или двоих по голове. Если бы я поскользнулся, я был бы мертв. Меня убили бы прямо там. Я только старался помочь людям и кричал.Они бежали по рынку, они подбежали к Tavern, затем к Market Porter. Они забежали в ресторан, я видел, как они один ударил ножом женщину, затем ее мужа. Полиция бежала в другом направлении, я побежал к ним через весь рынок, сказал офицеру: следуйте за мной, я знаю где они. Полиция забежала за угол, я слышал три выстрела, потом взорвались три гранаты.Полиция кричала: “Все убирайтесь, вооруженная полиция!Они лежали на полу. На них была фальшивая бомба и они кричали: Сейчас подорвемся!. Я закричал: Это не бомба, я гнался за ними пять минут, кидал бутылки. Если бы это была бомба, они бы уже подорвались. Это не была бомба, я думаю. Если бы это была бомба, я сильно удивлюсь”.На вопрос, как выглядели террористы, Джеральд ответил: “Три парня, мусульмане, короткие стрижки. Один из них был в спортивной куртке. Я всего не помню. Все трое были ниже меня. И они бегали вокруг и орали: Это для Аллаха!”