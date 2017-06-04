Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Очевидец: `Мусульманские парни` атаковали в Лондоне 04.06 07:56   MIGnews.com

Очевидец: "Мусульманские парни" атаковали в Лондоне

Газета The Telegraph публикует рассказ очевидца атак на Лондонском Мосту и Бороу Маркет.




Очевидец, Джеральд, рассказывает о том, что увидел “Трех мусульманских парней” набросившихся с ножами на девушку. Джеральд начал кричать, предупреждая прохожих, что им надо немедленно покинуть рынок. Он говорит: “Они бегали по всем барам и пабам, били ножами всех, кто попался под руку”.

Джеральд говорит: "Они попытались ударить меня. Я схватил что-то - стул, кресло, ударил одного или двоих по голове. Если бы я поскользнулся, я был бы мертв. Меня убили бы прямо там. Я только старался помочь людям и кричал.

Они бежали по рынку, они подбежали к Tavern, затем к Market Porter. Они забежали в ресторан, я видел, как они один ударил ножом женщину, затем ее мужа. Полиция бежала в другом направлении, я побежал к ним через весь рынок, сказал офицеру: следуйте за мной, я знаю где они. Полиция забежала за угол, я слышал три выстрела, потом взорвались три гранаты.

Полиция кричала: “Все убирайтесь, вооруженная полиция!

Они лежали на полу. На них была фальшивая бомба и они кричали: Сейчас подорвемся!. Я закричал: Это не бомба, я гнался за ними пять минут, кидал бутылки. Если бы это была бомба, они бы уже подорвались. Это не была бомба, я думаю. Если бы это была бомба, я сильно удивлюсь”.

На вопрос, как выглядели террористы, Джеральд ответил: “Три парня, мусульмане, короткие стрижки. Один из них был в спортивной куртке. Я всего не помню. Все трое были ниже меня. И они бегали вокруг и орали: Это для Аллаха!”
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
08:19
Макрон: "Франция стоит бок о бок с Великобританией!"
08:18
Постер ISIS: Давить и резать крестоносцев
07:34
Израиль был готов взорвать атомную бомбу на Синае
07:04
Лондон: "пояс шахида" на одном из террористов
06:39
Беженца в Германии убили "из-за мороженого"
05:30
Сирия: США и коалиция готовы наступать на Ракку
04:25
Ученые выяснили, какая диета благотворно влияет на печень
03:23
Мужчины более романтичны, чем женщины
02:22
Массажисту, тайно снимавшему женщин голыми, вынесли приговор
01:33
Ученые предположили наличие "шестого вкуса"
23:15
Ученые назвали пользу от жира на животе
22:25
Spiegel поместил на обложку Трампа, "уволившего" Землю
21:49
Арестован главный советник премьер-министра Турции
21:21
Иорданские пограничники отразили атаку боевиков из Сирии
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus