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Лондон: `пояс шахида` на одном из террористов 04.06 07:04   MIGnews.com

Лондон: "пояс шахида" на одном из террористов

Британские СМИ опубликовали снимок одного из убитых террористов, атаковавших на Бороу Маркет в Лондоне.

На террористе - некое подобие “пояса шахида”. При ближайшем рассмотрении оказалось, что речь идет о пустых банках из под напитков.

Сообщается, что на Лондонском Мосту атаковали “террористы ближневосточной наружности”.

Эрик Сегуенцо, свидетель атак на рынке, рассказал: “Три человека выпрыгнули из минивэна и с криками “Это для Аллаха” и принялись резать прохожих”.
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