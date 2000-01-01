04.06 07:04 MIGnews.com

Лондон: "пояс шахида" на одном из террористов

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Британские СМИ опубликовали снимок одного из убитых террористов, атаковавших на Бороу Маркет в Лондоне.На террористе - некое подобие “пояса шахида”. При ближайшем рассмотрении оказалось, что речь идет о пустых банках из под напитков.Сообщается, что на Лондонском Мосту атаковали “террористы ближневосточной наружности”.Эрик Сегуенцо, свидетель атак на рынке, рассказал: “Три человека выпрыгнули из минивэна и с криками “Это для Аллаха” и принялись резать прохожих”.