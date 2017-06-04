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Серия террористических атак в Лондоне 04.06 06:41   MIGnews.com

Серия террористических атак в Лондоне

В Лондоне минувшей ночью совершена серия террористических нападений, в результате которых убиты шесть и ранены более 30 человек.

Сначала машина сбила нескольких прохожих на Лондонском Мосту через Темзу. На мосту минивэн террористов сбил пять человек.




Сразу после этого террористы с ножами набросились на покупателей на находящемся неподалеку рынке Бороу Маркет.

На рынке атаковали террористы, вышедшие из машины, давившей людей на мосту.

Террористы были застрелены полицией в течение восьми последовавших минут.

Полиция Лондона сообщила , что речь идет о “террористических инцидентах незадолго после полуночи.

Полиция сообщает, что на настоящий момент предполагается, что только три убитых террориста были участниками атак.

Террорист тяжело ранил ножом одного офицера полиции.

Премьер-министр Британии Тереза Мэй назвала атаки "ужасающими событиями" и созвала чрезвычайное заседание комитета по чрезвычайным ситуациям Кобра на утро 5 июня.
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