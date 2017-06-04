04.06 06:41 MIGnews.com

Серия террористических атак в Лондоне

A witness to the London Bridge attack spoke to @JudgeJeanine about what he saw. pic.twitter.com/j4S4pfkYua — Kevin W. (@kwilli1046) June 4, 2017

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