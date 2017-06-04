04.06 06:41 MIGnews.com
Серия террористических атак в Лондоне
В Лондоне минувшей ночью совершена серия террористических нападений, в результате которых убиты шесть и ранены более 30 человек.
Сначала машина сбила нескольких прохожих на Лондонском Мосту через Темзу. На мосту минивэн террористов сбил пять человек.
Сразу после этого террористы с ножами набросились на покупателей на находящемся неподалеку рынке Бороу Маркет.
На рынке атаковали террористы, вышедшие из машины, давившей людей на мосту.
Террористы были застрелены полицией в течение восьми последовавших минут.
Полиция Лондона сообщила , что речь идет о “террористических инцидентах незадолго после полуночи.
Полиция сообщает, что на настоящий момент предполагается, что только три убитых террориста были участниками атак.
Террорист тяжело ранил ножом одного офицера полиции.
Премьер-министр Британии Тереза Мэй назвала атаки "ужасающими событиями" и созвала чрезвычайное заседание комитета по чрезвычайным ситуациям Кобра на утро 5 июня.
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