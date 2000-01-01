04.06 21:55 MIGnews.com

Бавария. 41-летний беженец убил 5-летнего мальчика из России

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Баварская полиция раскрыла подробности убийства пятилетнего мальчика из России, совершённого вечером в субботу, 3 июня, в центре для беженцев на юге Германии. Нападение произошло в баварской общине Арншванг в нескольких километрах от границы с Чехией.41-летний афганец в ходе возникшего в центре для беженцев конфликта схватил мальчика и стал угрожать ему ножом. На место происшествия экстренно прибыли несколько нарядов полиции и скорой помощи. Попытки переговоров с нападавшим успехом не увенчались.К моменту приезда полиции злоумышленник, чьи мотивы пока не установлены, уже нанес мальчику тяжелые ранения, от которых ребенок скончался на месте. Затем афганец набросился на 47-летнюю мать ребёнка, после чего стражи порядка были вынуждены открыть огонь на поражение. Нападавший был застрелен на месте.Россиянка была доставлена в больницу в состоянии средней тяжести, её жизнь находится вне опасности.Нападение было совершено на глазах у шестилетнего брата погибшего мальчика, и, хоть он и не получил физических травм, но находится в состоянии шока. По сообщению издания PI-News, в аналогичном состоянии находится также один из полицейских и несколько жителей центра для беженцев.Полиция и прокуратура Регенсбурга начали расследование всех обстоятельств произошедшего. Ответить на вопрос, что послужило причиной для убийства ребенка, ответить никто пока не может.