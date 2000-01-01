04.06 19:58 MIGnews.com

В Бней-Браке арестовали парня за угрозы геям в Facebook

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Полиция Израиля арестовала 20-летнего израильтянина из Бней-Брака, который разместил на своей странице в соцсети призыв совершить атаку на гей-парад в Тель-Авиве. Парня задержали в прошедшую пятницу.Несмотря на то, что, когда к нему заявилась полиция, он сказал, что опубликовал эту запись "от скуки", правоохранители все равно препроводили его для допроса.Координатор центра помощи представителям ЛБГТ, пострадавшим от насилия, имени Нира Каца, Гиль Фишов напоминает, что ежегодно накануне "парадов гордости" наблюдается резкий скачок угроз в отношении членов секс-меньшинств, что сопровождается подстрекательством и вспышками насилия."Мы регулярно сотрудничаем с полицией Израиля в целях детального изучения, учитывая трагическое убийство Ширы Банки на Иерусалимском параде", - цитирует его Ynet.