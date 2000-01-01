04.06 19:34 MIGnews.com

В Швеции сгорел приют для беженцев

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В шведском Седерхамне сегодня ночью сгорел приют для беженцев. Как сообщает SVT, полицейские рассматривают версию поджога, но причина пока неизвестна.На момент пожара в здании находились около 70 человек, которые успели вовремя покинуть помещение. Пострадавших нет.Поскольку дым от пожара был мощным, то местные власти призвали жителей района не выходить на улицу некоторое время.Огонь уничтожил две трети здания.