Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












В Швеции сгорел приют для беженцев 04.06 19:34   MIGnews.com

В Швеции сгорел приют для беженцев

В шведском Седерхамне сегодня ночью сгорел приют для беженцев. Как сообщает SVT, полицейские рассматривают версию поджога, но причина пока неизвестна.

На момент пожара в здании находились около 70 человек, которые успели вовремя покинуть помещение. Пострадавших нет.

Поскольку дым от пожара был мощным, то местные власти призвали жителей района не выходить на улицу некоторое время.

Огонь уничтожил две трети здания.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
20:32
Берни Сандерс - Мерецу: Оккупация должна закончиться  
19:58
В Бней-Браке арестовали парня за угрозы геям в Facebook
18:57
Нетаниягу приняли в Либерии с танцами
18:36
Светлова: Возмутительный случай вторжения в частную жизнь
17:49
Политики о теракте в Лондоне: Мотив - английская оккупация?
16:43
Тайные переговоры ОАЭ с произраильскими организациями
16:06
Орен Хазан: Нетаниягу утрачивает легитимацию
15:54
Лондон. Арестованы 12 подозреваемых в причастности к теракту
15:49
Развозов: коалиция вновь поощряет ультраортодоксов
15:03
ЦАХАЛ показал "инженерный Намер"
14:52
Иран назвал теракт в Лондоне "тревожным сигналом"
14:38
В Тель-Авиве начнут штрафовать велосипедистов и пешеходов
14:24
Нетаниягу в Либерии: "Израиль возвращается в Африку"
13:55
Google грозит штраф на сумму в $9 млрд
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus