04.06 15:54 MIGnews.com

Лондон. Арестованы 12 подозреваемых в причастности к теракту

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Полицейские задержали 12 человек по подозрению в причастности к теракту в Лондоне, сообщил Скотланд-Ярд."Задержания произведены в ходе операции в Баркинге на востоке Лондона", — говорится в заявлении полиции.Сейчас спецслужбы проводят обыск в доме одного из террористов.Скотланд-Ярд не раскрывает личностей задержанных, однако агентство Reuters со ссылкой на своего фотографа, который находится на месте, сообщает, что в числе задержанных четыре женщины."Из многоквартирного дома были выведены четыре женщины, их лица были закрыты. Их увезли на двух полицейских микроавтобусах", — передает агентство.