04.06 14:52 MIGnews.com

Иран назвал теракт в Лондоне "тревожным сигналом"

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Пресс-секретарь МИД Ирана осудил в воскресенье, 4 июня, "серию террористических атак" в Лондоне и принес соболезнования семьям погибших.Государственное телевидение сообщает, что Бахрам Гасеми заявил, что все большее число экстремистских атак является "тревожным сигналом для мирового сообщества".Гасеми осудил терроризм "во всех формах и аспектах независимо от цели и мотива".Напомним, что число погибших в серии терактов в Лондоне возросло до 7 человек, как сообщила в воскресенье, 4 июня, глава полиции Лондона Криссида Дик."С грустью подтверждаю, что 7 человек скончались в результате теракта. Кроме того, как вы знаете, мы считаем, что 3 подозреваемых террористов были убиты", - сказала она в телевизионном заявлении.