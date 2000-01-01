04.06 22:20 MIGnews.com

Афганистан: полицейские расстреляли полицейских

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Афганские официальные лица сообщили, что, по меньшей мере, 6 полицейских были убиты после того, как 2 других полицейских открыли огонь по ним в южной провинции Кандагар.Два провинциальных чиновника подтвердили воскресную атаку, в ходе которой, по их словам, также был ранен начальник районной полиции Кандагара. Оба говорили анонимно, потому что они не были уполномочены информировать СМИ.Кари Юсуф Ахмади, представитель талибов, взял на себя ответственность за нападение в заявлении, в котором говорилось, что оба нападавших были их людьми, которые присоединились к полицейским, чтобы провести такое нападение.Детали происшествия уточняются.