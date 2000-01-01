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Число погибших в теракте в Лондоне возросло до 7 человек | Фото: Thinkstock04.06 12:21   MIGnews.com

Число погибших в теракте в Лондоне возросло до 7 человек

Число погибших в серии терактов в Лондоне возросло до 7 человек, как сообщила в воскресенье, 4 июня, глава полиции Лондона Криссида Дик.

"С грустью подтверждаю, что 7 человек скончались в результате теракта. Кроме того, как вы знаете, мы считаем, что 3 подозреваемых террористов были убиты", - сказала она в телевизионном заявлении.

Дик сообщила, что полиция считает, что происшествие было под контролем, но офицеры должны были провести тщательный обыск в этом районе, чтобы все подозреваемые в теракте были ликвидированы.

"Нашим приоритетом в настоящее время является сотрудничество с нашими коллегами в национальной сети по борьбе с терроризмом, а также с разведывательными агентствами и другими службами безопасности, чтобы установить более подробную информацию о террористах и их происхождении", - сказала она.
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