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flickr 04.06 12:49   MIGnews.com

Меркель "опечалена и встревожена" терактом в Лондоне

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что она была опечалена и встревожена серией террористических атак в Лондоне в субботу, 3 июня, в ходе которых было убито не менее 6 человек и ранены около 50 человек.

Ангела Меркель подчеркнула, что Германия стоит бок о бок с Великобританией в борьбе с терроризмом.

"Сегодня мы едины на всех границах с ужасом и грустью, но в равной степени решительно", - говорится в заявлении Меркель, опубликованном в воскресенье, 4 июня.

"Я подчеркиваю для Германии: в борьбе со всеми формами терроризма мы твердо и решительно выступаем на стороне Великобритании", - подчеркнула канцлер Меркель.

Напомним, что сначала машина террористов сбила нескольких 5 прохожих на Лондонском Мосту через Темзу. Сразу после этого террористы с ножами набросились на покупателей на находящемся неподалеку рынке Бороу Маркет. Террористы были застрелены полицией.
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