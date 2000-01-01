04.06 12:49 MIGnews.com

Меркель "опечалена и встревожена" терактом в Лондоне

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Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что она была опечалена и встревожена серией террористических атак в Лондоне в субботу, 3 июня, в ходе которых было убито не менее 6 человек и ранены около 50 человек.Ангела Меркель подчеркнула, что Германия стоит бок о бок с Великобританией в борьбе с терроризмом."Сегодня мы едины на всех границах с ужасом и грустью, но в равной степени решительно", - говорится в заявлении Меркель, опубликованном в воскресенье, 4 июня."Я подчеркиваю для Германии: в борьбе со всеми формами терроризма мы твердо и решительно выступаем на стороне Великобритании", - подчеркнула канцлер Меркель.Напомним, что сначала машина террористов сбила нескольких 5 прохожих на Лондонском Мосту через Темзу. Сразу после этого террористы с ножами набросились на покупателей на находящемся неподалеку рынке Бороу Маркет. Террористы были застрелены полицией.