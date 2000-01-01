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2 австралийца стали жертвами теракта в Лондоне 04.06 13:17   MIGnews.com

2 австралийца стали жертвами теракта в Лондоне

Два австралийца пострадали в результате серии терактов в Лондоне в субботу вечером, 3 июня, как заявил премьер-министр государства Малкольм Тернбулл.

Одна из жертв находится в больнице, в то время как австралийские власти работают над определением статуса второго человека, как сообщил Тернбулл на пресс-конференции в воскресенье, 4 июня.

Австралийское правительство посоветовало своим гражданам в Великобритании избегать лондонского моста и района Бороу Маркет, где боевики убили, по меньшей мере, 6 человек и ранили 48 человек.

"Эта атака - еще один жестокий пример новой реальности, в которой мы живем, постоянно присутствующей угрозы исламистских террористов, стремящихся нанести ущерб нашим общинам, нашему образу жизни и свободам, которыми мы дорожим", - подчеркнул Тернбулл.
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